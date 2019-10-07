"Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта ответил: "Ты смеешься? У него выкуп 68 миллионов. Согласен, это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50 — 55 договорились бы. Зарплата у него 15 млн грязными. Минус налоги, получается 7 — 8 млн.
Через несколько дней после отказа "Зенит" купил Малкома за 50 млн с зарплатой 7 — 8 миллионов евро в год. Плюс-минус как могло быть у Ляказетта. Не знаю, кто сильнее: один крайний полузащитник, другой нападающий. Малком моложе, но Ляказетт — легенда "Лиона" и игрок основы "Арсенала", а не запасной в "Барселоне", который сидел под Месси", — сказал Чельцов в интервью "Спорт Бизнес Онлайн".
Агент Чельцов рассказал, как Александр Ляказетт мог оказаться в "Зените"
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