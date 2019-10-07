"Краснодар" просматривал Комличенко в матче с "Викторией Пльзень"

Селекционер "Краснодара" просматривал форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко в матче 12-го тура чемпионата Чехии с "Викторией Пльзень", утверждает "Чемпионат"

Фото: metaratings

Комличенко отметился в матче заработанным пенальти в компенсированное арбитром ко второму тайму время и забитым с него мячом, который стал победным для его команды. Ещё один гол в исполнении российского нападающего при счёте 0:1 был отменён судьёй.



На счету Комличенко восемь голов в восьми матчах чемпионата Чехии. "Млада Болеслав", набрав 22 очка, поднялся на 3-е место в турнирной таблице первенства страны.