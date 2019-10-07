Егоров: в матче "Уфа" - "Ахмат" нужно было назначить пенальти в ворота грозненцев. Арбитр ошибся

После игры пресс-служба "Уфы" выложила видео с двумя моментами игры, где, по мнению клуба, необходимо было ставить пенальти в ворота "Ахмата", снабдив ролик хештегом "Егоров, уходи".
«В матче "Уфа" - "Ахмат" на 93-й минуте Владислав Безбородов должен был назначать пенальти. В данной ситуации он ошибся.
Реакция "Уфы"? Я — Егоров, не Газизов. Звоните ему. К их несчастью, меня нет ни в каких соцсетях, и я даже не знаю, что такое хештег", - цитирует Егорова Sport24.ru.
#БезбородовОбъясни pic.twitter.com/fhwqpUQ97O— ФК УФА (@UfaFc) October 5, 2019