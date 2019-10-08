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Агент: на Васютина претендовали клубы Бундеслиги, но он душой ближе к Петербургу

Агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера "Зенита" Александра Васютина, прокомментировал перспективы своего клиента.

"Переход в "Зенит" не был ошибкой. Васютин привыкает к новым требованиям. Все-таки чемпионат России повыше уровнем, чем в Норвегии. Александру нужно было менять обстановку, получить более сильных партнеров.

При обсуждении перехода в "Зенит" мы понимали, что надо менять команду, чтобы выходить на более высокий уровень. И также понимали, что во всех командах, с которыми мы вели переговоры, Саша не претендовал бы на роль первого номера. Такое же положение было бы в любом российском или европейском клубе. Например, к Александру проявляли интерес середняки немецкой бундеслиги, еще Васютин мог оказаться в "Ростове". Почему не сложилось? Александр душой ближе к Санкт-Петербургу", — цитирует Дубровина "Спорт день за днем".

Васютин перебрался в российский клуб летом из норвежского "Сарпсборга", но пока не провел ни одного матча.


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Теги: Васютин Зенит Бундеслига
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