Бывший футболист и тренер "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который ранее работал в "Шальке".
"Если честно, я не знаю этого тренера. Наслышан только о его работе в Германии, но он только полтора сезона работал в Бундеслиге. Это очень мало, чтобы составить какую-то картину.
Хотелось бы более опытного наставника, потому что "Спартак" — это другая история. Здесь нужно быть психологически готовым к такому давлению. И чем моложе специалист, тем ему труднее.
Сейчас "Спартак" хорошо бы тренировать иностранцу. Потому что свой слишком много понимает, читает прессу. А иностранец не обращает на всю эту шумиху большого внимания. И в каком-то смысле ему легче работать", - цитирует Ледяхова "Российская газета".
Ледяхов: если честно, я не знаю тренера Тедеско
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