» » Ледяхов: если честно, я не знаю тренера Тедеско

Ледяхов: если честно, я не знаю тренера Тедеско

Бывший футболист и тренер "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который ранее работал в "Шальке".

"Если честно, я не знаю этого тренера. Наслышан только о его работе в Германии, но он только полтора сезона работал в Бундеслиге. Это очень мало, чтобы составить какую-то картину.

Хотелось бы более опытного наставника, потому что "Спартак" — это другая история. Здесь нужно быть психологически готовым к такому давлению. И чем моложе специалист, тем ему труднее.

Сейчас "Спартак" хорошо бы тренировать иностранцу. Потому что свой слишком много понимает, читает прессу. А иностранец не обращает на всю эту шумиху большого внимания. И в каком-то смысле ему легче работать", - цитирует Ледяхова "Российская газета".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ледяхов Тедеско Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Буффон: "Интер" - главный соперник "Ювентуса" в серии А в этом сезоне
РФС утвердил кандидатов от России в арбитры ФИФА на 2020 год
Тренер Шотландии: в Россию тоже не верили до ЧМ, но вы переломили эту ситуацию 1
Маршалл: мы сделаем все, чтобы сыграть как можно лучше 3
Попеску: я играл с Ромарио, и Роналдо, но лучший в истории - Месси 2
Жуков: ждём назначения хорошего тренера в "Спартак" 2
Марсело вернулся в общую группу "Реала"
Бартон не признал себя виновным в нанесении телесных повреждений
Ледяхов: если честно, я не знаю тренера Тедеско 8
Мойес может вновь возглавить "Эвертон"
В. Баринов: матч с Украиной оставил царапины на сердце 5
Названы даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России 2
Неймар поделился ожиданиями от сотого матча за сборную Бразилии
Червиченко: в "Ростове" все продумано 3
Тотовицкий: конечно, чувствую себя пока не на сто процентов
Шовковский: если бы все зависело только от меня, я давно провел бы прощальный матч
Силкин: вернуться в "Динамо"? Месяца два назад мне обещали, что позвонят, но так никто и не позвонил
Гвардиола покинет "Манчестер Сити" в случае провала 1
Названа символическая сборная восьмого тура чемпионата Англии
Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Билеты на матч "Крылья Советов" - "Зенит" продаются от 400 рублей 2
"Танцующий оркестр" откроет матч отбора молодежного ЧЕ-2021 в Екатеринбурге
Корнеев станет советником вице-президента "Монако" 1
Уткин: кажется, Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА 36
17-летний игрок "Интера" привлек внимание "ПСЖ"
Администратор "Локомотива" дисквалифицирован на три матча Кубка России
ЦСКА 14 октября сыграет против "Коломны"
Канчельскис: проблем с Шотландией у сборной России не будет
Генеральная прокуратура попросила отложить судебное расследование по делу Алдонина
Игнатьев: у сборной России есть психологическое преимущество над Шотландией
Все новости