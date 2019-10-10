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Чернов: если Соболев будет забивать еще больше - его точно в Манчестер заберут

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов высказался на тему интереса ЦСКА к нападающему самарской команды Александру Соболеву.

— Роман Бабаев говорил в интервью, что летом ЦСКА пытался купить Соболева. С тобой Саша советовался?

— Мы общались на эту тему. Вроде бы Михалыч [Виктор Гончаренко] ему лично звонил, обозначил интерес от ЦСКА. Чем дальше закончилось — не знаю. Но, видимо, не договорились, раз Соболь не ушел. Думаю, Сане сейчас нет смысла что-либо менять. "Крылья Советов" — атакующая команда. Я бы даже сказал, веселая. Футбол интересный: сами играем и даем другим, много забиваем и пропускаем. Да и Соболю, кажется, легче действовать, когда соперник не слишком на нас настраивается. В ЦСКА, понятно, ситуация другая: любой соперник отходит назад, закрывается, сидит всей командой в своей штрафной. И Сане в такой ситуации было бы сложнее себя проявить. А у нас в Самаре Соболь может и по три-четыре забивать спокойно. Просто где-то не везет. Если будет забивать еще больше — его точно в Манчестер заберут.

— Если бы Соболев спросил у вас совета насчет перехода в ЦСКА, вы бы посоветовали остаться?

— Ну почему? ЦСКА — в любом случае шаг вперед. Это топ-клуб, возможность проявить себя в еврокубках. Как не посоветовать? Просто я ему все обрисовал: как команда, как база. Соболь меня много расспрашивал. А дальше — его выбор. Думаю, Саня советуется с семьей (у него все-таки ребенок уже) в первую очередь. Мое мнение здесь будет одним из последних.

Sport24.ru


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Теги: Чернов Крылья Советов ЦСКА Соболев
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