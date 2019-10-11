"Краснодар": гордимся Комличенко и желаем закрепиться в сборной России

Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей @FCK_Academy,дебютировавшим в составе @TeamRussia!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 11, 2019
В матче отбора к #Евро2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86 минуте,заменив Артёма Дзюбу
Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе @TeamRussia pic.twitter.com/kj1UERHnOZ
"Николай Комличенко стал первым воспитанником нашей академии, дебютировавшим в составе сборной России! В матче отбора к Евро-2020 против Шотландии Николай вышел на поле на 86-й минуте, заменив Артема Дзюбу.
Мы гордимся успехами Николая и желаем ему закрепиться в составе сборной России", — написала пресс-служба "Краснодара".