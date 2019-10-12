Защитник "Динамо" Роман Нойштедтер посоветовал российским футболистам при первой же возможности попробовать свои силы в иностранных чемпионатах и отметил, что 29-летний защитник ЦСКА Марио Фернандес не затерялся бы в любом клубе мира, несмотря на свой возраст.
— Игроки все чаще переезжают из Германии в Россию. А надо ли нашим ребятам пробовать силы в Бундеслиге и других топ-чемпионатах?
— Обязательно, — приводит слова Нойштедтера "Советский спорт". — При первой возможности. Вернуться назад они всегда успеют.
— Это и к Артему Дзюбе относится?
— Я имел в виду в первую очередь о молодежи. Тех, кому за 30, в Европу берут не так охотно. Там, в основном, ищут игроков до 25 лет. Или таких, как Марио Фернандес. Считаю, он бы не затерялся в любом клубе мира. Ни разу не видел, чтобы кто-то смог обвести Марио. Даже на тренировках сборной.
Нойштедтер: ни разу не видел, чтобы кто-то смог обвести Марио Фернандеса даже на тренировках
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