Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева и Кейру

Скандальные футболисты! ___________________________________ Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать млн-ны в месяц. Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И.М. вынесено решение о взыскании с @inovoseltsev Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены @novoseltseva_katerina Новосельцевой Катерины в размере 20 000 рублей, при доходе Ивана в 7 ? рублей в месяц!!!!! Наверное ????? опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное ничего не сказать? ????? ______________________________________________________После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорожденный малыш против Ивана! Вам известно, что обычно я защищаю Мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева мастер спорта международного класса, экс игрок сборной Россиии по баскетболу которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма ее контракта была приближена к 1 ? рублей( месячное содержание) которым она пожертвовала ради семьи. Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлек ее в продвижение своей собственной карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 000 р???? Разве Иван вправе так поступать в Катериной??? Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана, помимо ног, природа наградила вас??, именно они определяют вас как мужчин, так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины! #футбол#футболисты#российскиефутболисты#новосельцев#кейру#алименты#позорныеалименты#занос#честноеправосудие#таганка#таганскийсуд#адвокатмусаева #засудибывшего