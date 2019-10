Кейру возмущена алиментами в 20.000 руб от футболиста Новосельцева

View this post on Instagram

Ситуация с которой я столкнулась вчера, без всяких сомнений, повергла меня в шок! С момента, когда я узнала о обмане со стороны Вани, до сегодняшнего дня, я была сосредоточена на этой огромной проблеме, которую он создал для меня и нашего новорождённого ребёнка! Я предельно быстро и точно выполняю все просьбы юристов, в любой момент дня и ночи на связи, собираю необходимые документы, чтобы подтвердить, что я Женщина с карьерой за плечами и мой муж стал зарабатывать не ДО нашей встречи, а именно ПОСЛЕ создания нашей пары и семьи! Я по крупицам собираю необходимые документы, заверяю их за деньги, которые сейчас мне есть куда потратить, как вы понимаете, а после всего этого я слышу вердикт в суде! Что всему в данном вопросе даёт определение ОДИН Прожиточный Минимум!!! #ЖЕНЩИНАВПРАВЕСКАЗАТЬ