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Кейру возмущена алиментами в 20.000 руб от футболиста Новосельцева

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру недовольна решением суда по алиментам от футболиста "Сочи" Ивана Новосельцева.
Фото: instagram.com/novoseltseva_katerina
"Ситуация, с которой я столкнулась вчера, без всяких сомнений, повергла меня в шок!

С момента, когда я узнала об обмане со стороны Вани, до сегодняшнего дня я была сосредоточена на этой огромной проблеме, которую он создал для меня и нашего новорожденного ребенка!

Я предельно быстро и точно выполняю все просьбы юристов, в любой момент дня и ночи на связи, собираю необходимые документы, чтобы подтвердить, что я женщина с карьерой за плечами и мой муж стал зарабатывать не до нашей встречи, а именно после создания нашей пары и семьи!

Я по крупицам собираю необходимые документы, заверяю их за деньги, которые сейчас мне есть куда потратить, как вы понимаете, а после всего этого я слышу вердикт в суде! Что всему в данном вопросе дает определение один прожиточный минимум!" — написала Катерина в инстаграме.

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Ситуация с которой я столкнулась вчера, без всяких сомнений, повергла меня в шок! С момента, когда я узнала о обмане со стороны Вани, до сегодняшнего дня, я была сосредоточена на этой огромной проблеме, которую он создал для меня и нашего новорождённого ребёнка! Я предельно быстро и точно выполняю все просьбы юристов, в любой момент дня и ночи на связи, собираю необходимые документы, чтобы подтвердить, что я Женщина с карьерой за плечами и мой муж стал зарабатывать не ДО нашей встречи, а именно ПОСЛЕ создания нашей пары и семьи! Я по крупицам собираю необходимые документы, заверяю их за деньги, которые сейчас мне есть куда потратить, как вы понимаете, а после всего этого я слышу вердикт в суде! Что всему в данном вопросе даёт определение ОДИН Прожиточный Минимум!!! #ЖЕНЩИНАВПРАВЕСКАЗАТЬ

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Теги: Новосельцев Сочи
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