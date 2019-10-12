Кейру возмущена алиментами в 20.000 руб от футболиста Новосельцева

Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру недовольна решением суда по алиментам от футболиста "Сочи" Ивана Новосельцева.

Фото: instagram.com/novoseltseva_katerina

"Ситуация, с которой я столкнулась вчера, без всяких сомнений, повергла меня в шок!С момента, когда я узнала об обмане со стороны Вани, до сегодняшнего дня я была сосредоточена на этой огромной проблеме, которую он создал для меня и нашего новорожденного ребенка!Я предельно быстро и точно выполняю все просьбы юристов, в любой момент дня и ночи на связи, собираю необходимые документы, чтобы подтвердить, что я женщина с карьерой за плечами и мой муж стал зарабатывать не до нашей встречи, а именно после создания нашей пары и семьи!Я по крупицам собираю необходимые документы, заверяю их за деньги, которые сейчас мне есть куда потратить, как вы понимаете, а после всего этого я слышу вердикт в суде! Что всему в данном вопросе дает определение один прожиточный минимум!" — написала Катерина в инстаграме.