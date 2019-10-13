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Буффон объяснил, зачем переходил в "ПСЖ" на один сезон

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон объяснил, зачем в прошлом сезоне перешел в "ПСЖ".

"Мне нужен был этот опыт игры в Париже. Я хотел выйти из зоны комфорта. Не было никаких гарантий, что все пойдет хорошо. Но в итоге я стал лучше как человек.

Хочу поблагодарить "ПСЖ" за эту возможность. В противном случае я бы завершил карьеру в прошлом году. В какой-то момент я захотел вернуться домой к семье. Я приезжал домой на два уик-энда в месяц. Мне было этого недостаточно. Когда я вернулся в "Ювентус", то завершил идеальный круг. Даже несмотря на то, что сейчас у меня менее важная роль.

Я был очень горд и доволен, когда получил возможность вернуться в "Ювентус" в возрасте 41 года", — цитирует Буффона Football Italia.

Sport24.ru


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Теги: Буффон ПСЖ Ювентус Лига 1 Серия А
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