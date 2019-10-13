Сегодня, 13 октября, "Ростов" провёл двустороннюю встречу с молодёжной командой смешанными составами. Встреча состояла из двух таймов по 35 минут и проходила на стадионе "Олимп-2".
"Матч завершился со счетом 3:1 в пользу синих. Голы в составе победителей забили Павел Мамаев (он провёл на поле первый тайм), Александр Саплинов, Данила Прошляков. Результативным ударом за жёлтых отметился Евгений Чернов", — сказано в сообщении пресс-службы "Ростова".
Мамаев забил за "Ростов" в двусторонней встрече с молодёжным составом
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