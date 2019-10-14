"Спартак" объявил о назначении Тедеско главным тренером

Московский "Спартак" на специальной пресс-конференции официально объявил о назначении главным тренером команды Доменико Тедеско.



Фото: prostoprosport.ru

Последним местом работы 34-летнего немца итальянского происхождения был "Шальке", из которого он был уволен в марте 2019 года после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:10 по сумме двух матчей.



К моменту увольнения Тедеско "Шальке" не мог выиграть в чемпионате Германии на протяжении 7 матчей: 2 ничьи и 5 поражений.



В сезоне-2017/18 Тедеско привел "Шальке" к серебряным медалям Бундеслиги, а также дошел с командой до полуфинала Кубка Германии.



В общей сложности "Шальке" провел под руководством Тедеско с 1 июля 2017 года по 14 марта 2019 года 75 матчей, в которых одержал 34 победы, 16 раз сыграл вничью и потерпел 25 поражений (мячи — 108:103).



"Спартак" после 12 туров в этом сезоне российской Премьер-Лиги занимает 12-е место, набрав 14 очков (4 победы, 2 ничьи, 6 поражений). В должности главного тренера красно-белых Тедеско сменит Олега Кононова, подавшего в отставку после домашнего поражения от "Оренбурга" (1:2).



Дебют Тедеско в должности главного тренера "Спартака" состоится в ближайшую субботу, 19 октября, в домашнем матче 13-го тура РПЛ против "Рубина". Начало игры — в 16:30 мск.

