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Тренер "Уфы" продолжит работу в "Локомотиве"

Тренер "Уфы" Алексей Румянцев, работавший в футбольной школе клуба, продолжит карьеру в "Локомотиве".


"Практически не размышлял. Понимал, что таким шансом стоит воспользоваться, поехать, поработать, так скажем, на самом высоком уровне нашего футбола. "Локомотив" — одна из самых сильных академий в нашей стране, с хорошей базой, хорошей инфраструктурой, хорошей репутацией. От такого предложения, как мне показалось, не стоит отказываться.

Что касается уфимской школы, там подобран сильный тренерский состав, несмотря на молодость этого состава, он уже достаточно опытный. Есть тренеры, которые поработали в различных школах, набрались и педагогического, и тренерского опыта. Также есть тренеры с большим опытом в качестве игрока. Получается хороший сплав качеств, необходимых для обучения футболистов. Думаю, совместными усилиями тренеров, врачей и руководства школа будет развиваться", — сказал Румянцев.


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Теги: УФА Локомотив
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