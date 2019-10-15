"Чертаново" посоветовал Тедеско обратить внимание на Глушенкова

Клуб ФНЛ "Чертаново" посоветовал новому главному тренеру московского "Спартака" Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.

Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится ? pic.twitter.com/3NaeFsgkF8 — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) October 15, 2019

"Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится", — говорится в сообщении на странице "Чертаново" в твиттере.15 октября Глушенков помог молодежной сборной России разгромить Эстонию (5:0) в матче отбора Евро-2021. Максим вышел в стартовом составе, заработал пенальти, который на 26-й минуте реализовал Федор Чалов, а через 9 минут отличился сам.