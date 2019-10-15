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"Чертаново" посоветовал Тедеско обратить внимание на Глушенкова

Клуб ФНЛ "Чертаново" посоветовал новому главному тренеру московского "Спартака" Доменико Тедеско обратить внимание на полузащитника Максима Глушенкова.


"Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится", — говорится в сообщении на странице "Чертаново" в твиттере.

15 октября Глушенков помог молодежной сборной России разгромить Эстонию (5:0) в матче отбора Евро-2021. Максим вышел в стартовом составе, заработал пенальти, который на 26-й минуте реализовал Федор Чалов, а через 9 минут отличился сам.


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Теги: Чертаново Спартак Тедеско Глушенков
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