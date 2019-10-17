"Мне английский чемпионат интереснее, я всегда его смотрел. Но когда за "Милан" играл Андрей Шевченко, то я подглядывал за Серией А, но мне итальянский чемпионат не нравился никогда. Сложно вообще сравнивать эти чемпионаты, Дзюбе 31 год, это фигня на самом деле, можно на 3-4 года подписать контракт с клубом и играть на высоком уровне. Я бы на его месте поехал бы в Европу, он вырос как футболист в России. Если он хочет открыть себя по-новому в Европе, то надо уезжать, а если его все устраивает в России, то тогда пусть остается и на этом уровне продолжает играть.
Мне кажется, если Дзюба попадет в хороший европейский клуб, то он может еще вырасти на один шаг вперед и по-другому себя реализовать. Если бы у меня стоял выбор между "Интером" и "Эвертоном", то я бы выбрал "Эвертон". Я бы поиграл лучше в хорошем середнячке в чемпионате Англии — это мое мнение.
Слова Орлова про меня и Дзюбу? У питерцев всегда было другое отношение к "Спартаку", если бы я играл в "Зените", то такой же ответ последовал бы, как с Аршавиным, чего стравливать, а так как я красно-белый, понятно, что будут некоторые траблы", - цитирует Павлюченко Sport24.
Павлюченко: Дзюба в "Интере"? Я бы поиграл за середнячка АПЛ
Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился своим мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в миланский "Интер".
Фото: uk.sports
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