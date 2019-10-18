"Зенит" разгромил "Ростов" в молодежном первенстве

Молодежное первенство
13 тур
"Зенит" - "Ростов" - 4:1
13 тур
"Зенит" - "Ростов" - 4:1
Голы: Симутенков, 3; Симдянкин, 44; Бачинский, 50; Бачинский, 60; Гогричиани, 76.
Зенит: Рыбиков, Вахания, Хотулёв, Сандрачук, Варичев (Захаров, 45+1), Левин, Бачинский (Косарев, 61), Щетинин, Симутенков (Князев, 56), Кравцов (Каргинов, 54), Симдянкин.
Ростов: Фролкин, Ливаднов, Осинов, Безруков, Ларченков, Гогричиани, Гулевский (Куприянов, 46), Черкес (Морозов, 62), Медведь, Вербицкий, Абрамов.
Предупреждения: Осинов, 12, Симутенков, 25, Ливаднов, 33, Кравцов, 37, Ларченков, 64.