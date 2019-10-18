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"Зенит" разгромил "Ростов" в молодежном первенстве

В матче 13-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Зенит" в Санкт-Петербурге одержал разгромную победу над "Ростовом" — 4:1. В таблице молодежного чемпионата России "Зенит" (23 очка) располагается на 3-й строчке, а "Ростов" (17 баллов) занимает 11-е место.
Молодежное первенство

13 тур

"Зенит" - "Ростов" - 4:1


Голы: Симутенков, 3; Симдянкин, 44; Бачинский, 50; Бачинский, 60; Гогричиани, 76.

Зенит: Рыбиков, Вахания, Хотулёв, Сандрачук, Варичев (Захаров, 45+1), Левин, Бачинский (Косарев, 61), Щетинин, Симутенков (Князев, 56), Кравцов (Каргинов, 54), Симдянкин.

Ростов: Фролкин, Ливаднов, Осинов, Безруков, Ларченков, Гогричиани, Гулевский (Куприянов, 46), Черкес (Морозов, 62), Медведь, Вербицкий, Абрамов.

Предупреждения: Осинов, 12, Симутенков, 25, Ливаднов, 33, Кравцов, 37, Ларченков, 64.


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Теги: Зенит Ростов Молодежное первенство
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