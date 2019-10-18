"Зенит" разгромил "Ростов" в молодежном первенстве

В матче 13-го тура молодежного первенства клубов РПЛ "Зенит" в Санкт-Петербурге одержал разгромную победу над "Ростовом" — 4:1. В таблице молодежного чемпионата России "Зенит" (23 очка) располагается на 3-й строчке, а "Ростов" (17 баллов) занимает 11-е место.