Защитник "Краснодара" Егор Сорокин, выступающий за "Рубин" на правах аренды, рассказал о том, как возник вариант с "быками".
"Мы сыграли с "Краснодаром" на выезде, и буквально через пару дней мне набрал генеральный директор Владимир Леонидович Хашиг: "Есть интерес, как смотришь на это?" Стали обсуждать с "Рубином", который, насколько я знаю, был заинтересован в продаже тех футболистов, на кого был спрос. Договорились обо всем достаточно быстро.
Перед подписанием контракта задал вопрос генеральному директору "Рубина": "Если я подпишу контракт с "Краснодаром" и останусь в аренде, не будет такого, что перестану играть?" Меня заверили, что на меня рассчитывают.
Считаю, от этого перехода выиграли все. Я и "Краснодар" — понятно, были заинтересованы друг в друге, но и "Рубин" выручил неплохую сумму. Все прекрасно знают, что у клуба скромные финансовые возможности на данном этапе, поэтому любые деньги нужны. "Рубин" тоже должен быть доволен продажей. Я хотел и в этом смысле принести пользу клубу, который столько в меня вложил.
Справиться с тем, что сейчас не играю, помогают тренировки. Больше работать, больше уставать — это рецепт. Настроение всегда лучше после тяжелых нагрузок. Опять же, если трудишься и стараешься — есть шанс обратить на себя внимание тренера. "Рубину" я помочь очень хочу — и в матче со "Спартаком", и вообще столько, сколько понадобится", — сказал Сорокин в интервью Sport24.
Сорокин: перед подписанием контракта с "Краснодаром" в "Рубине" заверили, что рассчитывают на меня
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