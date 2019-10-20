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Член попечительского совета "Оренбурга": есть вопросы к судье

Член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал домашнее поражение от "Крыльев Советов" (0:1) в рамках 13-го тура чемпионата России.

В концовке за стычки с соперниками красные карточки получили защитник самарцев Александр Анюков, а также главные тренеры команд Миодраг Божович и Владимир Федотов.

"Сегодня не наш день. У нас было очень много моментов, но мы их не забили. Начудили с пропущенным голом, а в остальном по игре претензий к команде нет. Вроде все получалось, но это был не наш день, двигаемся дальше.

В концовке матча была явная рука у соперника, на повторе это видно, а судья не дал пенальти, из-за этого получился такой конфликт. Это было не совсем красиво. Анюков получил красную, он — ветеран российского футбола, не смог сдержать эмоции, такое бывает. К арбитру есть вопросы, момента три были довольно спорными. Однако мы сами должны были забивать голы, тогда бы никаких вопросов не было, у нас же были отличные моменты для голов.

В концовке судья выпустил нить игры из рук. Надо было принимать решение по пенальти, а он что-то начал дергаться, побежал к боковому арбитру. Он спровоцировал этот инцидент, если уж ты не назначаешь пенальти, то скажи резко: "Нет!". По этому моменту тоже есть вопросы к судье", - цитирует Столыпина Sport24.


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Теги: Оренбург Столыпин Крылья Советов
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