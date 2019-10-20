Зуев: Тедеско удивил стартовым составом на матч с "Рубином"

Полузащитник "Рубина" Александр Зуев поделился впечатлениями от матча с красно-белыми в 13-м туре РПЛ.— Матч получился хороший. И у нас, и у "Спартака" было много голевых моментов. Мне понравились наши командные действия, считаю, несмотря на нулевую ничью, матч у нас получился. Ну а этот стадион я очень люблю — люблю саму атмосферу. Каждый раз, возвращаясь на "Открытие Арену", испытываю положительные эмоции.— На пару секунд расстроился, но потом заулыбался. Подумал: "Ничего страшного. Не стоит заморачиваться и переживать сейчас из-за этого эпизода".— Ну посыл нашего тренерского штаба — всегда отталкиваться от собственной игры. Насчет "Спартака", конечно, пришлось гадать: какой будет схема, каким — состав. Составом новый тренерский штаб удивил — ротация произошла приличная.— Аяз Гулиев — мой друг. С Резиуаном Мирзовым общаемся. Еще с Зобниным, Джикией, но их вчера не было. Илья Кутепов, Коля Рассказов. Но, честно говоря, не обсуждали какие-то матчи или серии. Потому что каждый на своем клубе сконцентрирован.