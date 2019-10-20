Зуев: Тедеско удивил стартовым составом на матч с "Рубином"

Полузащитник "Рубина" Александр Зуев поделился впечатлениями от матча с красно-белыми в 13-м туре РПЛ.
— Как вам игра и очередное возвращение на "Открытие Арену" в качестве соперника "Спартака"?
— Матч получился хороший. И у нас, и у "Спартака" было много голевых моментов. Мне понравились наши командные действия, считаю, несмотря на нулевую ничью, матч у нас получился. Ну а этот стадион я очень люблю — люблю саму атмосферу. Каждый раз, возвращаясь на "Открытие Арену", испытываю положительные эмоции.
— Что почувствовали, когда во втором тайме не смогли забить из выгодной позиции?
— На пару секунд расстроился, но потом заулыбался. Подумал: "Ничего страшного. Не стоит заморачиваться и переживать сейчас из-за этого эпизода".
— Готовиться к матчу было непросто — "Спартак" за пять дней до игры назначил нового главного тренера.
— Ну посыл нашего тренерского штаба — всегда отталкиваться от собственной игры. Насчет "Спартака", конечно, пришлось гадать: какой будет схема, каким — состав. Составом новый тренерский штаб удивил — ротация произошла приличная.
— С кем из ныне выступающих за «Спартак» игроков поддерживаете контакт? Обсуждали с ними неудачные серии своих команд?
— Аяз Гулиев — мой друг. С Резиуаном Мирзовым общаемся. Еще с Зобниным, Джикией, но их вчера не было. Илья Кутепов, Коля Рассказов. Но, честно говоря, не обсуждали какие-то матчи или серии. Потому что каждый на своем клубе сконцентрирован.
Sport24
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