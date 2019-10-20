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"Арсенал" дома сыграл вничью с "Сочи", пробив три пенальти

В матче 13-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" - 1:1.

Чемпионат России

13 тур

Голы: Ломовицкий, 43 (пен) - Мостовой, 6.

Нереализованные пенальти: Луценко, 27 (вратарь), Ломовицкий, 54 (вратарь).

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Кангва (Лесовой, 69).

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров (Маргасов, 83), Цаллагов (Полоз, 77), Мостовой, Нобоа, Заболотный (Набиуллин, 68).

Предупреждения: Заболотный, 1, Луценко, 31, Кудряшов, 42, Бауэр, 42, Калугин, 45+1, Кангва, 57, Беляев, 59, Миладинович, 63, Бурмистров, 66.
Удаление: Кудряшов, 64.


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Теги: Сочи Арсенал Тула
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