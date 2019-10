View this post on Instagram

Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера: Кубок Санкт-Петербурга, который он и Дмитрий Поляков выиграли с командой @gazpromacademy 2004 года рождения. The first trophy for Andrei Arshavin as a coach! The Gazprom Academy team born in 2004 won the Cup of St.Petersburg.