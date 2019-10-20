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Сергей Петров провел 200-й матч за "Краснодар"

Для защитника "Краснодара" Сергея Петрова матч 13-го тура РПЛ с московским "Динамо" (1:1) стал 200-й официальной игрой за "быков". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Достижение Петрова сформировалось следующим образом: 150 игр защитник провел в РПЛ, 10 — в Кубке России и 40 — в еврокубках. В этих матчах он забил 11 мячей (10 в РПЛ, 1 в Лиге Европы) и сделал 15 результативных передач.

Петров стал 5-м футболистом "Краснодара", достигшим рубежа в 200 матчей. Кроме того, 28-летний футболист переместился на 2-е место среди игроков "быков" по количеству сыгранного в официальных матчах времени — в его активе теперь 16?318 минут. Лидером по этому показателю является капитан краснодарской команды Александр Мартынович.

"Краснодар" набрал 27 очков и остался на 3-й позиции в таблице РПЛ. "Динамо" набрало 11 очков и занимает 15-ю строку.


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Теги: Краснодар Петров
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