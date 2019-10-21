» » Федотов: просматривается желание утопить "Оренбург" руками Казарцева

Федотов: просматривается желание утопить "Оренбург" руками Казарцева

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал работу судьи Василия Казарцева, который обслуживал игру 13-го тура с "Крыльями Советов". Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу "Крыльев", в конце матча на поле возникла потасовка.

"Привык называть вещи своими именами, поэтому сейчас могу сказать — да, есть претензии, очень серьёзные вопросы по вчерашней работе Василия Казарцева. После игры прошли сутки, и подчеркну, что это не эмоции, не желание разжечь скандал, а элементарный анализ фактов.

Два неназначенных пенальти в ворота соперника, ситуация с голом в наши ворота, где был офсайд, и как финал всего происходящего — драка на последних минутах. Вот неполный перечень событий из вчерашнего матча, которые заставляют говорить не просто о неквалифицированном, а именно о предвзятом, тенденциозном арбитраже Казарцева.

Если бы такое отношение данного рефери к "Оренбургу" случилось впервые, можно было бы найти какие-то аргументы в его защиту. Однако проблема в том, что Казарцев уничтожает нашу команду третий раз. Прошлый сезон, весной нынешнего года при грубых ошибках того же Казарцева мы проигрываем матчи "Анжи" и "Енисею". В трёх этих играх, включая вчерашний матч с "Крыльями Советов", Казарцев показал нам пять красных карточек. Совпадение? Не думаю. Самое любопытное, что сама жизнь смеётся над Василием Казарцевым, когда в этих встречах (с "Анжи", "Енисеем" и "Крыльями") он оказывается в идентичных ситуациях, но по отношению к разным командам. И в абсолютно одинаковых моментах этот человек трактует футбольные правила прямо противоположным образом в зависимости от того, в чью пользу нужно принять решение. Невозможно поверить, что это просто ошибки. Невозможно поверить, что предвзятой работы Казарцева не видит его руководитель, глава ДСИ Александр Егоров.

Однако легко и чётко просматривается желание утопить "Оренбург" руками Казарцева. Обидно другое: есть "Оренбург", "Крылья Советов", другие команды РПЛ, но самое главное, что страдает репутация и имидж российского футбола. Кому нужен чемпионат, в котором места в таблице распределяются не в зависимости от игры команд, а от того, на чьей стороне окажутся симпатии судьи Казарцева?", — сказал Федотов в беседе с "Чемпионатом".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Федотов Казарцев Оренбург
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Нигматуллин: у "Локомотива" нет выхода, кроме как играть от обороны с "Ювентусом"
Поставленный на место «Ростов». Сборная неудачников 13 тура РПЛ 2
Федотов: просматривается желание утопить "Оренбург" руками Казарцева
Слуцкий: "Ротором" руководят дебилы 6
Итальянская газета посоветовала "Ювентусу" обратить внимание на Миранчуков
Новосельцев требует провести тест ДНК на отцовство ребенка 2
Президент "Баварии": Зюле может забыть о Евро-2020. Сезон для него окончен
Молодежка "Спартака" и ее тренер поддержали игрока "Рубина" Фомина
Врач назвал сроки реабилитации выписанного из реанимации 17-летнего игрока "Рубина"
Генеральный директор "Ротора": бюджет клуба — чуть больше 300 млн рублей
"Краснодар" без слов пожаловался на работу судьи в матче с "Динамо" 3
«Зенит» оторвался за всех: сборная лучших игроков 13 тура 1
Есипов: в 1996 году "Ротор" упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди 3
17-летний игрок "Рубина" Фомин переведен из реанимации в палату хирургического отделения 2
По делу о расизме в отменённом матче Кубка Англии арестованы два человека
Лэмпард: Жиру не должен быть доволен своим положением в "Челси"
Вейналдум допустил, что "Ливерпуль" повторит легендарное достижение "Арсенала"
Уткин — ветеранам "Спартака": не кажется, что ваш мир слишком спартакоцентричен? 6
Жардим — о победе над "Ренном" без Головина: это очень хорошая новость для "Монако"
Уткин: Кононов – обманщик, буду относиться к нему хуже, чем к пустому месту 15
Перес обсудил с Моуринью возможное возвращение в "Реал" 1
Нападающий "Шеффилд Юнайтед" задержан за вождение в нетрезвом виде перед игрой с "Арсеналом"
Комбаров: потолкались игроки "Крыльев" с футболистами "Оренбурга" — для зрелищности только в плюс
Каррера — в числе трех кандидатов на пост главного тренера "Дженоа"
Заболотный обратился к болельщикам "Сочи" после матча с "Арсеналом" 1
Клубный чемпионат мира 2021 года может пройти в Китае
Кин: противны игроки "МЮ", которые обнимаются и целуются с футболистами "Ливерпуля"
Источник: Зидана уволят, если "Реал" проиграет "Галатасараю" в ЛЧ
Сергей Петров провел 200-й матч за "Краснодар"
Пиоли: игроки "Милана" заплатили за собственную щедрость
Все новости