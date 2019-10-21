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Новосельцев не выполняет судебный приказ, по которому должен выплачивать алименты на своего ребенка

Адвокат Эльмира Мусаева, представляющая интересы экс-баскетболистки Катерины Кейру, рассказала, что бывший муж Иван Новосельцев не выполняет судебный приказ, по которому игрок "Сочи" должен выплачивать алименты на своего ребенка 1/4 от всех видов заработка.

"Есть судебный приказ, согласно которому Иван Новосельцев должен выплачивать алименты на своего ребенка 1/4 от всех видов заработка. Этот судебный приказ был направлен в бухгалтерию клуба, в котором сейчас играет Иван. По настоящее время Катерина не получила ни рубля по этому судебному приказу. Есть очень простая процедура по его отмене. Вероятно, юрист Ивана им воспользуется.

Обращение к мировому судье? Это разная подсудность: алименты — это мировых, раздел имущества — это районных. Алименты на содержания Катерины еще не обжаловали, в процессе, мы готовим апелляционную жалобу совместно с юристами компании "Гордон и сыновья". То есть она в процессе", - цитирует Мусаеву Sport24.ru.


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Теги: Новосельцев Сочи
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