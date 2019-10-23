Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал, что в связи с проведением на стадионе в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов в 2021 году, "Зенит", скорее всего, проведет последние туры РПЛ сезона-2020/21 на выезде.
"По требованиям организаторов с 15 мая уже нельзя будет проводить на этом газоне матчи. Мы всеми силами должны будем беречь и готовить его к Евро-2020.
Финал Лиги чемпионов в этом смысле не исключение — перед ним тоже будет такой эксклюзивный период, когда поле окажется недоступно даже для команды-хозяйки стадиона.
То есть сезон-2020/21 "Зенит", возможно, тоже должен будет заканчивать на выезде", — рассказал Литвинов в интервью "Матч ТВ".
"Зенит" может провести концовку сезона-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ на "Газпром Арене"
Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал, что в связи с проведением на стадионе в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов в 2021 году, "Зенит", скорее всего, проведет последние туры РПЛ сезона-2020/21 на выезде.
Газпром Арена / Фото: © ФК «Зенит»
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