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"Зенит" может провести концовку сезона-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ на "Газпром Арене"

Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал, что в связи с проведением на стадионе в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов в 2021 году, "Зенит", скорее всего, проведет последние туры РПЛ сезона-2020/21 на выезде.
Газпром Арена / Фото: © ФК «Зенит»
Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал, что в связи с проведением на стадионе в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов в 2021 году, "Зенит", скорее всего, проведет последние туры РПЛ сезона-2020/21 на выезде.

"По требованиям организаторов с 15 мая уже нельзя будет проводить на этом газоне матчи. Мы всеми силами должны будем беречь и готовить его к Евро-2020.

Финал Лиги чемпионов в этом смысле не исключение — перед ним тоже будет такой эксклюзивный период, когда поле окажется недоступно даже для команды-хозяйки стадиона.

То есть сезон-2020/21 "Зенит", возможно, тоже должен будет заканчивать на выезде", — рассказал Литвинов в интервью "Матч ТВ".


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Теги: Зенит Лига чемпионов Газпром-арена
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