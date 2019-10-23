"Зенит" может провести концовку сезона-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ на "Газпром Арене"

Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал, что в связи с проведением на стадионе в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов в 2021 году, "Зенит", скорее всего, проведет последние туры РПЛ сезона-2020/21 на выезде.

Газпром Арена / Фото: © ФК «Зенит»