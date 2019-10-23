Телекомментатор Геннадий Орлов признался, что ему нравится игра нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова, который в этом сезоне является одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги.
"Мне, кстати, Шомуродов очень нравится. Знаете, почему? Он узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов. Пожалуй, с ним по этому показателю может сравниться только один Дзюба.
Тот же Соболев действует прямолинейнее. У Шомуродова много хитрых ходов. Чалов? Федор не может сам взять мяч и протащить его. Не знаю, возможно, это к нему еще придет. Надо всегда ориентироваться на лучшие европейские образцы", — цитирует Орлова "СЭ".
Орлов: Шомуродов - узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов
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