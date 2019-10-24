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Лукас Сантос: Гончаренко для меня как второй отец

Бразильский нападающий ЦСКА Лукас Сантос в интервью Sport24 сравнил Виктора Гончаренко и главного тренера сборной Бразилии Тите, а также отметил поддержку российского специалиста.

— Можете сравнить Тите и Гончаренко?
— С Тите я работал всего в течение нескольких дней. Здесь, в ЦСКА, я уже два месяца провожу бок-о-бок с тренером. Виктор Михалыч мне очень помогает, дает множество советов. Гончаренко — как второй отец для меня. Я бы хотел его поблагодарить за все, что он делает для моего развития. Постараюсь отплатить ему за терпение и любовь своей качественной игрой.

— Вы с Гончаренко общались на тему своего будущего в ЦСКА?
— Виктор Михалыч сразу сказал: "Лукас, ты — хороший футболист. С каждым разом я буду давать тебе больше и больше игрового времени, чтобы ты адаптировался к России". Кажется, я и правда прогрессирую. Когда мне выпадет шанс выйти в старте, постараюсь схватиться за эту возможность двумя руками и не упустить ее. Очень хочу играть в основе до конца сезона.


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Теги: Гончаренко Лукас Сантос ЦСКА
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