Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос в интервью Sport24 оценил игру партнера по команде Марио Фернандеса, который является уроженцем Бразилии, но выступает за сборную России.
"У Марио высочайший уровень. Хоть у сборной Бразилии тоже серьезная конкуренция, особенно в обороне, не сомневаюсь, что он играл бы у нас. Я вообще всегда следил за Фернандесом — еще до того, как он переехал в ЦСКА. Тем не менее считаю, что Марио все сделал правильно. В России ему комфортно, все вокруг его просто обожают. Да и ваша сборная сейчас играет неплохо", — сказал Сантос.
В активе 29-летнего Марио Фернандеса 21 матч за сборную России и 2 гола. В национальной команде футболист дебютировал в 2017 году.
Лукас Сантос: у Фернандеса высочайший уровень. Марио мог бы играть в сборной Бразилии
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