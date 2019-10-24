"Обидно, что наши клубы понизили планку. Уровень нашего футбола падает, но по объективным причинам. Нужно подходить ко всему более ответственно, а так выходит обидно — теряем третью команду в Лиге чемпионов. В Португалии есть три-четыре клуба хороших, но на данном этапе они лучше нас.
В том, что мы потеряли строчку в рейтинге УЕФА, обвинять клубы очень сложно. Их вина есть, но были ведь и объективные причины. У ЦСКА и "Краснодара" очень много травмированных, так что результата добиваться сложно. Что касается «Локомотива», то у них группа смерти в Лиге чемпионов, набирать очки сложно. Надеюсь, дома с "Байером" они свое возьмут. А «Зенит» обязан выигрывать, тут объективных причин, как куча травм, нет. С "Арсеналом" тоже все понятно — обязаны были проходить "Нефтчи" при всем к ним уважении. А "Спартак" — вообще отдельная тема, ведь в Лиге Европы не могли играть новички — руководству красно-белых надо было думать о еврокубках раньше.
Есть опасение, что отвоевать свое место будет очень сложно, но за два-три сезона вернуться будет реально. Все будет упираться в финансы наших команд и успехи португальских клубов. Если клубы РПЛ в ближайшие два-три года не обгонят Португалию, то мы вернемся в колхоз, где были и раньше.
Когда поднялись, надо было держать планку. А мы об этом не говорили, подняли тему, когда уже все потеряли. Надо было цепляться за вершину. А у нас дом сгорел, и началось: "Что же делать!" А надо было ставить противопожарную сигнализацию", — цитирует Юрана "Чемпионат".
Юран: если в ближайшие 2-3 года клубы РПЛ не обгонят Португалию, вернемся в колхоз, где и были
Бывший игрок "Спартака" и португальских клубов "Бенфика" и "Порту" Сергей Юран высказался о выступлении российских команд в еврокубках.
Фото: sportdialog.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»