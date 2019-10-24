Юран: если в ближайшие 2-3 года клубы РПЛ не обгонят Португалию, вернемся в колхоз, где и были

Бывший игрок "Спартака" и португальских клубов "Бенфика" и "Порту" Сергей Юран высказался о выступлении российских команд в еврокубках.



Фото: sportdialog.ru