Игнатьев: на игре "Локомотива" в матче со "Спартаком" может сказаться накопившаяся усталость

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- Футбол - это игра. Результат здесь зависит от многих факторов. Один из них - везение. В матче с "Ференцварошем" армейцы по количеству предоставленных им соперником моментов, наверное, имели основание рассчитывать не только на ничью, но и на победу. Второй момент - мастерство. Этого мастерства у многих игроков в нашем футболе недостает. Чалов, похоже, переваривает прошлогодний сезон, и у него не хватает смелости, чтобы взять игру на себя. Реализовать моменты у него пока не получается. Но есть и другой нюанс: они очень плохо играли в обороне. Не особо умелые, но быстрые футболисты соперника вполне могли использовать несколько шансов. А так - команда у ЦСКА старательная, хорошо комбинирует. Но не хватает все-таки в середине поля игрока, который мог бы и хорошо отбирать мяч, и направлять усилия в атаку.- Может быть, некий психологический подтекст после неудачи ЦСКА и присутствует, но, с другой стороны, все это может раззадорить команду, может заставить сыграть на других струнах этого состояния. Когда реабилитироваться, если не в дерби? Плюс у них не все так плохо в плане построения командных взаимодействий и создания моментов. У них проблема в реализации. У "Динамо" же ничего, кроме эмоций, привнесенных Новиковым, старания и объема беговой работы, не видно. Поэтому фаворитом этого матча я вижу ЦСКА.- На "Локомотив" навалились проблемы. Во-первых, это большое количество матчей. В этих матчах было задействовано много игроков, на которых навалился этот ком. Они с большими сложностями из под него вылезают. Ротации состава практически нет. Нет особой возможности у Семина кого-то из игроков поменять на футболистов, которые по классу, умению, желанию были бы равны тем, кто постоянно выходит на поле. Хочешь ты это или нет, но фон психологической и физической усталости после такого большого количества игр накапливается. "Спартак" же, напротив, имел сейчас неделю для подготовки к дерби. Работал с новыми силами, с желанием понравиться новому главному тренеру. Тем не менее "Локомотив" стабильнее. У него четко очерченное командное лицо. Однако опять же на игре этой команды в предстоящем матче может сказаться все то, о чем я упомянул. Прежде всего, накопившаяся усталость. Конечно, в таких случаях паузу между играми хочется увеличить.