"Тамбов" уверенно переиграл "Уфу" в матче 14-го тура РПЛ

Чемпионат России
14 тур
"Тамбов" - "Уфа" - 3:0
14 тур
"Тамбов" - "Уфа" - 3:0
Голы: Костюков, 12, Обухов, 63, Ойеволе, 66.
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Килин, Обухов (Хосонов, 79), Костюков (Аппаев, 72), Мелкадзе (Карасёв,90).
"Уфа": Беленов, Сухов, Пуцко, Терентьев (Круговой, 46), Табидзе, Неделчару, Голубев, Карп, Тилль (Козлов, 69), Бизяк, Вомбергар (Кротов, 46).
Предупреждения: Вомбергар, 19, Голубев, 21, Бизяк, 37, Карп, 51, Тетрашвили, 53, Килин, 80, Чуперка, 82, 84
Удаление: Чуперка, 84.