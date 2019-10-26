"Тамбов" уверенно переиграл "Уфу" в матче 14-го тура РПЛ

"Тамбов" на своем поле отправил три безответных мяча в ворота "Уфы". Благодаря этому успеху хозяева набрали 11 очков и сравнялись по этому показателю с занимающим предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ "Динамо".