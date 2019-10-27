Семак: в первом тайме сыграли образцово-показательно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выездную победу над "Крыльями Советов" в матче 14 тура чемпионата России, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.



Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"

— Хорошо играли, особенно в первом тайме образцово-показательно. Создали много голевых моментов, к сожалению, забили только один. Во второй половине смотрелись похуже, в плане контроля мяча, игра проходила на встречных курсах. Хотя моменты создавали очень хорошие, нужно было забивать. В обороне сыграли хорошо, за исключением двух полумоментов у соперника, но назвать голевыми их не назовёшь. Теперь готовимся к кубковому матчу.



— Такая большая разница между игрой с «Лейпцигом» и против «Крыльев». Не боялись, что расслабленность могла привести к потере очков во втором тайме?

— «Лейпциг» - это Лига чемпионов, другой уровень абсолютно. Сегодня была некая обеспокоенность, поскольку когда матчи так легко складываются с точки зрения игры и создания моментов, есть волнение у тренера. Но, если соперник вообще ничего не будет создавать, это будет что-то из ряда вон выходящее. Полумоменты у «Крыльев» были — опасный удар Гацкана и заброс на Соболева. Это очень немного.



— Почему Дуглас играл в центре, Оздоев ближе к атаке, а Дриусси ближе к середине?



— Потому что Дуглас обладает хорошей передачей, вы видели, какой был контроль в первом тайме. Пока он был свеж. Во втором тайме стал ошибаться, потому что проделал большой объем работы. Поэтому передвинули его на привычную позицию. Оздоев находится в хорошей форме, не включить его в состав было бы неправильно. Нужен был объём. Поставили его на позицию, где нужно было делать большой объем работы. Дриусси номинально располагается слева, но больше времени проводит ближе к центру. Да, приходится много отрабатывать в обороне, но он это делает, руководствуясь интересами команды, за что ему спасибо в очередной раз.



— Сказалась ли на игру соперника дисквалификация Божовича? И как оцениваете последние успехи «Крыльев»?



— Конечно, сказалось. Миодраг — это личность в футболе, его качества всегда помогают команде. Прекрасно к нему отношусь, замечательный специалист. Что касается «Крыльев», то они набрали максимум очков в трех предыдущих матчах. Прекрасная игра по содержанию в Сочи. В Оренбурге пришлось особенно тяжело, но это еще раз доказывает, что проходных матчей нет. Мы же на выезде обыграли очень крепкую команду, результат абсолютно по делу.



— Все ли в порядке со здоровьем у Дзюбы, это была плановая передышка? И за счет чего удалось компенсировать его отсутствие, хоть игра «Зенита» и заточена под Артема? Его отсутствие трудно было незаметно.



— Значит смогли. У нас большое количество футболистов, все хотят играть. Стараемся всех поддерживать в хорошей форме. У Артема есть повреждение, которое не позволило ему сыграть полный матч. Решили дать ему сыграть 30 минут, чтобы он получил шанс забить и приблизиться к Шомуродову и Соболеву, что он и сделал. Какие-то игры у нас пропускал Ракицкий, какие-то — Барриос. Все игроки важны и нужны. Периодически мы должны обходиться без наших лидеров.