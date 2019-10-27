Рейнгольд: я и сам скептически смотрю на Тедеско

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Локомотива" (3:0) в 14-м туре Премьер-Лиги.



Чемпионат

- О матче:



Счёт говорит сам за себя. Все мячи были забиты здорово, на быстрых контратаках. Я доволен увиденным в исполнении "Спартака", команда выглядела солидно, и этого я не ожидал. Хотя, честно говоря, я был поражён абсолютно открытым футболом "Локомотива", который, видимо, думал, что спартаковцы сейчас в плохом состоянии и можно против них похулиганить. Ну, похулиганили! "Локомотив" никогда так не играл, никогда не было таких сумасшедших обрезов, после которых они и получили все 3 гола. Юрий Павлович Сёмин мой друг, но истина дороже. Это тренерское поражение, "Локомотив" никогда не играет в такой открытый футбол, и сегодня я удивился выбранной тактике тренерским штабом "железнодорожников".



Да, у "Локомотива" был сложный выездной матч в Лиге чемпионов, но сегодня команда некоторое время держалась прилично и смотрелась солидно, хоть и не создавала моменты. Оборона была организованной, никаких обрезов, всё очень внимательно, но затем "Локомотив" начал потихонечку раскрываться, появились авантюрные действий, в оборону убежавшие вперёд возвращались не очень торопясь. Отсюда и пошли контратаки гостей, завершившиеся взятием ворот. Мне непонятно почему "Локомотив" так сыграл, но это проблем этой команды.



"Красно-зелёным" нужны были очки как воздух, нужно продолжать преследовать "Зенит". Но и для "Спартака" победа была крайне важна, и хоть команда предсказуемо сыграла сегодня вторым номером, очевидно, что футболисты выполняли тренерскую установку и справились достойно с поставленной задачей. Гол Понсе сломал "Локомотив", и за этот мяч "железнодорожники" должны сказать "спасибо" Гильерме. Ты вратарь сборной, куда ты в таком моменте прёшь? Это что, дворовой матч? Грубейшая ошибка вратаря! Стой на месте и всё было бы в порядке.



А говоря о "Спартаке", результат обнадёживает, посмотрим что будет дальше. С победами приходит и уверенность, тем более с такими победами. Возможно, эти футболисты, которых многие, в том числе и я, похоронили как игроков, на самом деле что-то могут показывать на футбольном поле. Если они это докажут, я буду готов перед каждым извиниться. Сегодня мне команда понравилась.



- О Тедеско и критике в его адрес со стороны ветеранов "Спартака":



Я читал критику в его адрес со стороны ветеранов, и я скажу так: бывшие игроки "Спартака" имеют право высказываться скептически относительно нового главного тренера. Во-первых, мы от всей души переживаем за команду. Во-вторых, мы заслужили право высказывать своё мнение, и это право заслужено игрой за "красно-белых". Я и сам скептически смотрю на Тедеско, он не очень многого добился в своей карьере, он очень молод, и сомнения в нём мне понятны. Но если "Спартак" будет играть и побеждать - никто на все эти факторы не посмотрит. Его будут судить по результату, и если он будет - каждый критиковавший Тедеско наверняка сможет перед ним извиниться, в том числе и я.