"Краснодар" дома не смог обыграть "Оренбург"

В матче 14-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1.



Чемпионат России



14 тур



Гол: Фернандеш, 43 - Деспотович, 32



"Краснодар": Сафонов — Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес — Уткин (Берг, 65), Фернандеш (Стоцкий, 82), Олссон (Камболов, 71), Вилена — Ари, Сулейманов.



"Оренбург": Климович — Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович — Аюпов, Мишкич, Алвеш (Афонин, 90), Рогич (Черных, 69) — Деспотович.



Предупреждения: Деспотович, 20



Удаления: Берг, 80