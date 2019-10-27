В матче 14-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" со счетом 1:1.
Чемпионат России
14 тур
Гол: Фернандеш, 43 - Деспотович, 32
"Краснодар": Сафонов — Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес — Уткин (Берг, 65), Фернандеш (Стоцкий, 82), Олссон (Камболов, 71), Вилена — Ари, Сулейманов.
"Оренбург": Климович — Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович — Аюпов, Мишкич, Алвеш (Афонин, 90), Рогич (Черных, 69) — Деспотович.
Предупреждения: Деспотович, 20
Удаления: Берг, 80
"Краснодар" дома не смог обыграть "Оренбург"
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