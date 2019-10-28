Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал разгромное поражение от "Спартака" (0:3) в матче 14-го тура РПЛ.
"Спартак" заслуженно и справедливо одержал победу над "Локомотивом". К сожалению, мы вчера не показали то, что мы умеем, это урок для нас. Дорога к звездам выложена не розовыми лепестками.
Критика в адрес Гильерме? Он остается основным голкипером "Локомотива и сборной, у него есть ошибки, которые нельзя отрицать, но в тоже время есть вратарские спасения. Поэтому важен баланс. Посмотрим, но я не могу адресовать упреки какой-то из наших линий, вчера вся команда сыграла ниже своих способностей. Здесь, наверное, сказался эмоциональный фон после "Ювентуса", ребята бились. Я не могу сетовать на физическую усталость, потому что времени достаточно прошло. Но факт в том, что мы вчера не показали того, что хотели показать. Ну ничего, у нас все ребята — бойцы и профессионалы. Они сами все понимают.
Но поражение "Спартаку" 0:3 — это достаточно серьезная и увесистая оплеуха, которая думаю окажется дополнительным мотиватором. Такие вещи не скоро забываются, такие раны не скоро заживают", — сказал Кикнадзе в беседе с Sport24.
Кикнадзе: 0:3 от "Спартака" — увесистая оплеуха для "Локо". Такие раны не скоро заживают
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