Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, прокомментировал решение перенести апелляцию по делу о разделе имущества Дениса Глушакова с бывшей женой.
"Сегодня мы предоставили некоторые дополнения. Оппоненты попросили время для ознакомления. Поэтому апелляцию перенесли.
Как Дарья общалась с Денисом? Понятно, что в воздухе было напряжение. Они обращались друг к другу на "вы". Какого-либо конфликта не произошло, но и теплым это общение назвать вообще нельзя.
Если честно, появление Дениса в суде было для меня неожиданным. Во-первых, потому что он впервые появился на заседании. Он был очень напряжен, даже не стал здороваться, в отличие от его представителей. Было видно, что это дело имеет для него огромное значение. Но в суд он пришел неподготовленным. Ни на один вопрос суда он не смог ответить. В итоге, как это часто бывает, все что Денис хочет сделать, в итоге оборачивается нам на руку.
Почему это дело важно? Потому что корнем является те денежные средства, которые он вывел. Мы это смогли доказать. Теперь это будет краеугольным камнем обсуждений", — сказал Жорин в беседе с Sport24.
Адвокат Глушаковой: все, что Денис хочет сделать, в итоге оборачивается нам на руку
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