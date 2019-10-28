Полузащитник "Спартака" Крал интересен трем клуба АПЛ

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал попал в сферу интересов трех клубов английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Club Call.



Фото: Sport24

Одним из клубов является "Эвертон". Представители ливерпульской команды побывали на матче 14-го тура РПЛ в котором "Спартак" разгромил "Локомотив" (3:0). Чешский футболист отыграл 90 минут.Источник отмечает, что представители еще двух клубов АПЛ присутствовали в Москве, но из каких команд, не сообщается.Уход 21-летнего Крала во время зимнего трансферного окна маловероятен, учитывая, что футболист перешел в "Спартак" в сентябре за 12 млн евро.