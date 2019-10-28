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Полузащитник "Спартака" Крал интересен трем клуба АПЛ

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал попал в сферу интересов трех клубов английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Club Call.
Фото: Sport24
Одним из клубов является "Эвертон". Представители ливерпульской команды побывали на матче 14-го тура РПЛ в котором "Спартак" разгромил "Локомотив" (3:0). Чешский футболист отыграл 90 минут.

Источник отмечает, что представители еще двух клубов АПЛ присутствовали в Москве, но из каких команд, не сообщается.

Уход 21-летнего Крала во время зимнего трансферного окна маловероятен, учитывая, что футболист перешел в "Спартак" в сентябре за 12 млн евро.

Sport24.ru


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Теги: Крал Спартак
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