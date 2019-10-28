Игнатьев: "Зенит"? Я собирался продолжать и продолжаю играть в "Краснодаре"

20-летний нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев на ютуб-канале "Красавы" сообщил, что желает оставаться в команде как можно дольше.— Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в "Краснодаре".— Возможно. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же, я бы оставался в команде как можно дольше.— Безусловно. Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело.