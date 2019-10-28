20-летний нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев на ютуб-канале "Красавы" сообщил, что желает оставаться в команде как можно дольше.
— Летом тебя мог купить "Зенит", у тебя сумма отступных — 20 миллионов евро.
— Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в "Краснодаре".
— Если бы Галицкий подошел и сказал, что он не против и это хорошие деньги, ты бы перешел?
— Возможно. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же, я бы оставался в команде как можно дольше.
— История с контрактом повлияла на тебя, на твой спад и травмы?
— Безусловно. Когда происходит такой инцидент, ты чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело.
Sport24.ru
Игнатьев: "Зенит"? Я собирался продолжать и продолжаю играть в "Краснодаре"
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