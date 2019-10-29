Хенрик Ларссон посетил музей "Спартака"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Хенрик Ларссон, отец форварда красно-белых Джордана, посетил музей Народной команды и побывал на тренировке.- Победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Испании в составе "Барселоны", чемпион Англии в составе "МЮ", четырехкратный чемпион Шотландии в составе "Селтика", двукратный обладатель Кубка Нидерландов в составе "Фейеноорда", бронзовый призер чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции, один из лучших шведских игроков всех времен посетил спартаковский Зал Славы и остался под впечатлением от увиденного. Ему очень понравился наш мультимедийный комплекс. Хенрик отметил, что мало где видел в Европе подобные футбольные музеи.Во время экскурсии Ларссон-старший живо среагировал на перчатки Рината Дасаева: "Прекрасно помню игру этого великого вратаря, особенно на Евро-88". Из старых архивных видеокадров его больше всего поразил ажиотаж, царивший вокруг матча с басками в 1937 году, когда на эту товарищескую встречу было подано около двух миллионов заявок от желающих ее увидеть, - сообщается на официальном сайте "Спартака".