» » Пименов: "Ростов" сейчас более стабильная команда, чем "Спартак"

Пименов: "Ростов" сейчас более стабильная команда, чем "Спартак"

Бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от 1/8 финала Кубка России.
Фото: mk.ru
- Гвоздем программы 1/8 финала обещает стать матч "Спартак" - "Ростов".

- "Спартак" с приходом нового тренера с уверенным счетом обыграл в чемпионате страны "Локомотив". Поэтому эмоциональный фон у красно-белых на данный момент очень хороший. "Ростов" же такая команда, которая может как действовать от соперника, так и вести свою игру. Мое мнение, что "Ростов" сейчас более стабильная команда, чем "Спартак". В том плане, что уже есть понимание, как и куда двигаться. Поэтому команда Карпина, наверное, будет ближе к победе, чем красно-белые. Шансы ростовчан, как мне кажется, выглядят более предпочтительно.

- ЦСКА на своем поле примет "Уфу".

- ЦСКА сейчас попал в турбулентность. Не могут армейцы выиграть на протяжении всего октября. Так что надо сейчас переломить эту неприятную ситуацию. Поэтому думаю, что будет ЦСКА играть полностью основным составом. Им нужно побеждать, чтобы была уверенность в дальнейших матчах чемпионата России.

- Чего ждать от встречи "Урал" - "Арсенал"?

- "Урал" - такая команда, которая может как крупно победить, так и крупно проиграть. При этом в матчах с большими командами они проигрывают с очень крупным счетом. "Арсенал" - достаточно крепкий коллектив, который имеет свой стиль игры. Поэтому здесь будет довольно интересный матч, любопытно посмотреть и на противостояние двух тренеров. Не могу сказать, кто здесь фаворит. 50 на 50.

- "Ахмат" дома примет владивостокский "Луч".

- Думаю, здесь "Ахмат" - фаворит однозначно. Плюс у "Луча" еще долгий перелет на игру наложится.

- Лидер РПЛ "Зенит" на своем стадионе встретится с занимающей в чемпионате ФНЛ восьмое место "Томью".

- Понятно, что класс команд разный. "Зенит", безусловно, фаворит. Интересно только, какая ротация состава будет к "Зенита".

- Любопытно противостояние лидера ФНЛ "Торпедо" и занимающей здесь пятое место "Балтики".

- Да, действительно очень интересно следить за "Торпедо". У торпедовцев был очень сложный период. Сейчас же все у черно-белых восстанавливается. Будет интересное противостояние в Кубке России. Как можно дальше надо пройти в этом турнире, чтобы обратить на себя внимание болельщиков и прессы. Торпедовцы, может быть, и не явные тут фавориты, но небольшое преимущество, как мне кажется, за ними.

- Подмосковные "Химки", идущие вторыми в ФНЛ, смогут доставить проблемы "Оренбургу"?

- "Оренбург", надо отдать ему должное, сыграл вничью с "Краснодаром". Но "Химки" борются за выход в РПЛ. Поэтому игра, конечно, обещает интригу. Тем не менее, мне кажется, "Оренбург" будет чуть ближе к успеху. Так как это команда из Премьер-лиги и имеет в своем составе неплохих игроков.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Пименов Спартак Ростов ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Жоау Мариу: мне нравится играть с Алексеем Миранчуком
Вилков рассудит "Зенит" и ЦСКА 2
Tuttomercatoweb: зимой ЦСКА может арендовать защитника "Севильи" 2
Мосгорсуд взыскал с Rambler 1,4 млн за видеообзоры Серии А. "Телеспорт" требовал 235 млн
Х. Ларссон: Джордану очень нравится в Москве, даже собаку перевёз 3
Пименов: "Ростов" сейчас более стабильная команда, чем "Спартак"
Кафельников высмеял слова Тарасова о Путине 4
Переводчик Карреры: устроился в "Спартак" через приложение. Ничего не знал о Массимо
"Как тебе такое, Жозе?" Максименко сделал вбрасывание на матче хоккейного "Спартака" 3
Орлов: спасибо "Спартаку", что подготовил Дзюбу для "Зенита" 28
Гогуа не сыграет против "Уфы"
Защитник российской молодёжки: Кононов - очень сильный психолог 7
Маурицио Сарри: мы редко бьем в створ. Кажется, это психологическая проблема
Михаил Кержаков: Дзюба бьёт пенальти на технику. Нужно стоять до конца и не валиться заранее
Переводчик Карреры прокомментировал конфликт Массимо и водителя автобуса 2
Видаль о ситуации в "Барселоне": я недоволен 1
Балахнин: следующий шаг "Ростова" — титулы
Хенрик Ларссон посетил музей "Спартака" 5
Райан Гиггз: Сульшеру нужно время. Дайте ему деньги на игроков 1
Сборная Болгарии наказана за расизм болельщиков двумя матчами без зрителей
"За партиями не слежу, но интересно пойти в Госдуму". Тарасов - о Путине, Крыме, Бузовой и договорняке 8
Семин: слова Роналду про автобус? Он так же мне сказал в Турине 1
Гендиректор "Рубина": заявка на Суперкубок УЕФА? Шансы хорошие
Фигуру Дзюбы похитили, потому что перепутали его с Гуфом (видео) 5
Глава комитета спорта Волгограда: Аленичев в "Роторе"? "Матч ТВ" придумывает
"Зенит" отреагировал на информацию об обысках в Петербурге 22
Семак - об игре с "Томью": кубковые матчи непредсказуемы 1
Джака отказался извиняться перед фанатами
Рахимов: Глушаков может вернуться на тот уровень, который был у него в "Спартаке" 1
Григорий Иванов: хорошо, что "Локомотив" уже вылетел
Все новости