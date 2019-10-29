Пименов: "Ростов" сейчас более стабильная команда, чем "Спартак"

Бывший нападающий московских "Локомотива" и "Динамо" Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от 1/8 финала Кубка России.

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- "Спартак" с приходом нового тренера с уверенным счетом обыграл в чемпионате страны "Локомотив". Поэтому эмоциональный фон у красно-белых на данный момент очень хороший. "Ростов" же такая команда, которая может как действовать от соперника, так и вести свою игру. Мое мнение, что "Ростов" сейчас более стабильная команда, чем "Спартак". В том плане, что уже есть понимание, как и куда двигаться. Поэтому команда Карпина, наверное, будет ближе к победе, чем красно-белые. Шансы ростовчан, как мне кажется, выглядят более предпочтительно.- ЦСКА сейчас попал в турбулентность. Не могут армейцы выиграть на протяжении всего октября. Так что надо сейчас переломить эту неприятную ситуацию. Поэтому думаю, что будет ЦСКА играть полностью основным составом. Им нужно побеждать, чтобы была уверенность в дальнейших матчах чемпионата России.- "Урал" - такая команда, которая может как крупно победить, так и крупно проиграть. При этом в матчах с большими командами они проигрывают с очень крупным счетом. "Арсенал" - достаточно крепкий коллектив, который имеет свой стиль игры. Поэтому здесь будет довольно интересный матч, любопытно посмотреть и на противостояние двух тренеров. Не могу сказать, кто здесь фаворит. 50 на 50.- Думаю, здесь "Ахмат" - фаворит однозначно. Плюс у "Луча" еще долгий перелет на игру наложится.- Понятно, что класс команд разный. "Зенит", безусловно, фаворит. Интересно только, какая ротация состава будет к "Зенита".- Да, действительно очень интересно следить за "Торпедо". У торпедовцев был очень сложный период. Сейчас же все у черно-белых восстанавливается. Будет интересное противостояние в Кубке России. Как можно дальше надо пройти в этом турнире, чтобы обратить на себя внимание болельщиков и прессы. Торпедовцы, может быть, и не явные тут фавориты, но небольшое преимущество, как мне кажется, за ними.- "Оренбург", надо отдать ему должное, сыграл вничью с "Краснодаром". Но "Химки" борются за выход в РПЛ. Поэтому игра, конечно, обещает интригу. Тем не менее, мне кажется, "Оренбург" будет чуть ближе к успеху. Так как это команда из Премьер-лиги и имеет в своем составе неплохих игроков.