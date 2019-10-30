Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове, который в прошлом сезоне с 15 голами стал лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги, а в этом забил пока лишь 4 мяча.
— В отличие от Головина, его бывший одноклубник Федор Чалов остался в ЦСКА. Может, и ему стоило уехать минувшим летом?
— Мне кажется, Чалов пока не готов к европейскому футболу. Чтобы туда ехать, нужно здесь стать лидером. До перехода в "Монако" Головин стал чемпионом России, засветился в Лиге чемпионов, поехал на первенство Европы. И он проявлял себя не в нынешнем ЦСКА, а в том, сильном. Есть разница.
— То есть прав Черчесов, что не вызывает Чалова в сборную?
— Есть люди посильнее. Зачем брать Чалова, если он не будет играть? Есть Дзюба, Смолов, Комличенко, который по 25 забивает в Чехии. Вот тоже, кстати, интересный момент. Все говорят — да что там чешский чемпионат? А у них "Славия" на равных играет с "Интером" и возит целый тайм "Барселону". В отличие от "Локомотива", она играет в футбол, а не отсиживается в обороне. И там Комличенко забивает.
"Российская газета"
Широков: Чалов пока не готов к европейскому футболу
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