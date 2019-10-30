Осорио: не знаю об условиях выкупа меня "Зенитом", но мне бы хотелось остаться в Петербурге

Защитник "Зенита" Йордан Осорио после победы над "Томью" (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России, в котором провел все 90 минут, рассказал о своей адаптации в команде.— Меня отлично приняли в Петербурге, меня здесь все устраивает, мне хорошо, и мне бы хотелось продолжить карьеру в "Зените" и приносить максимум пользы команде.— Я знаю, что такие разговоры идут. Я ничего про это не знаю, но мне бы хотелось здесь остаться, продолжить карьеру в Петербурге.