» » Гамула: "Спартаку" есть о чем жалеть. Попов и Еременко хотят показать: клуб зря от них отказался

Гамула: "Спартаку" есть о чем жалеть. Попов и Еременко хотят показать: клуб зря от них отказался

Селекционер "Ростова", а в прошлом тренер команды Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча "Спартак" — "Ростов" в 1/8 финала Кубка России по футболу. Игра состоится 31 октября в Москве.

"Сегодня будет интересный и хороший матч. Я не думаю, что факт того, что в "Ростове" играет много спартаковцев, сыграет большую роль. Да, игры "Ростова" со "Спартаком" всегда очень напряженные. В душе, наверное, каждый хочет показать, тот же Попов и Еременко, что зря от них отказались в "Спартаке". Они сейчас показывают очень хороший футбол. "Спартаку" есть о чем жалеть. А Валерий Георгиевич, к слову, прошел длинный путь своей карьеры в "Спартаке". Я считаю, очень удачный путь. Сейчас его все время зовут обратно, но он работает в "Ростове", говорит, что его все устраивает. Опять же, повторюсь: игра будет интересная. Будет много тактики. Тедеско с приходом в новую команду тоже хочет показать, что что-то умеет. В игре с "Локомотивом" он это показал уже.

Команда строится не один сезон, так что, я думаю, Тедеско пришел не на пять минут, он будет строить новую команду. Это Кубок, это не чемпионат. У каждого свои задачи и цели. Какие цели у "Спартака, какие — у "Ростова", какие будут играть составы — мы не знаем, это только в головах у тренеров, мы увидим это сегодня вечером. Впереди еще длинный чемпионат, "Спартак" может войти в Лигу Европы, все может быть. Можно выиграть каждый матч и через три-четыре тура быть наверху. Как-то были времена, когда ЦСКА пятнадцать кругов подряд выигрывал.

Сетка на Кубке очень серьезная, сложная: выигрывавший попадает на ЦСКА, дальше в полуфинале встретятся с победителем пары "Зенита". А сегодня победит сильнейший", — сказал Гамула в беседе с Sport24.


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Теги: Гамула Спартак Попов Еременко Ростов Кубок России
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