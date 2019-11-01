Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, супруга защитника "Сочи" Ивана Новосельцева, рассказала, что перед чемпионатом мира — 2018 футболист мог перейти в клуб немецкой Бундеслиги.
В январе прошлого года Новосельцев перешел на правах аренды из "Зенита" в тульский "Арсенал" и в дальнейшем не попал в заявку национальной команды на домашний мундиаль.
"Я говорила, что он не радовался за сборную, что он агрессивно был настроен. Ваня не сделал те моменты, которые должен был сделать, чтобы попасть в сборную России. Он не поборолся за нее, в первую очередь. Честно, мне кажется, мое желание было даже немножко больше, чем его.
Когда он перешел в Тулу, было несколько других вариантов. Я ему говорила: "Ради того, чтобы ты попал на чемпионат мира, я, как твоя жена, готова, чтобы ты вообще не зарабатывал эти полгода". Я в своего мужа верила, всегда говорила ему: "Ты лучший, давай!" Думала, что это его желание. Когда уже велись переговоры с немецким клубом, Ване нужно было единственное, что сделать, — записать какие-то видео и прислать. Он этого не сделал. Это было перед чемпионатом мира, когда он перешел в Тулу. Он ничего не сделал. Клуб из первой немецкой Бундеслиги, просто не топ, середнячок", — сказала Кейру в интервью ютуб-каналу ИБРАКАДАБРА.
Жена Новосельцева: Ваня мог перейти в клуб Бундеслиги, но ничего не сделал
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