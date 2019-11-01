» » Жена Новосельцева: Ваня мог перейти в клуб Бундеслиги, но ничего не сделал

Жена Новосельцева: Ваня мог перейти в клуб Бундеслиги, но ничего не сделал

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, супруга защитника "Сочи" Ивана Новосельцева, рассказала, что перед чемпионатом мира — 2018 футболист мог перейти в клуб немецкой Бундеслиги.

В январе прошлого года Новосельцев перешел на правах аренды из "Зенита" в тульский "Арсенал" и в дальнейшем не попал в заявку национальной команды на домашний мундиаль.

"Я говорила, что он не радовался за сборную, что он агрессивно был настроен. Ваня не сделал те моменты, которые должен был сделать, чтобы попасть в сборную России. Он не поборолся за нее, в первую очередь. Честно, мне кажется, мое желание было даже немножко больше, чем его.

Когда он перешел в Тулу, было несколько других вариантов. Я ему говорила: "Ради того, чтобы ты попал на чемпионат мира, я, как твоя жена, готова, чтобы ты вообще не зарабатывал эти полгода". Я в своего мужа верила, всегда говорила ему: "Ты лучший, давай!" Думала, что это его желание. Когда уже велись переговоры с немецким клубом, Ване нужно было единственное, что сделать, — записать какие-то видео и прислать. Он этого не сделал. Это было перед чемпионатом мира, когда он перешел в Тулу. Он ничего не сделал. Клуб из первой немецкой Бундеслиги, просто не топ, середнячок", — сказала Кейру в интервью ютуб-каналу ИБРАКАДАБРА.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Новосельцев Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Розетти: через четыре-пять лет VAR изменится
Орлов: рассчитываю, что "Зенит" победит ЦСКА
Сульшер: с тех пор как вернулся Марсьяль, Рашфорд расцвёл
Розетти отметил прогресс в использовании системы VAR
"Матч ТВ" в день 4-летия объявил о смене дизайна и назвал топ-5 трансляций в 2019 году 1
Адиев: критика Рахимова? Это не тот человек, к мнению которого я буду прислушиваться
Адиева уважают и считают мужиком. У Рахимова другое мнение
Дефо рассказал, как рэпер Дрейк обманом заманил его в "Торонто" 1
"Сочи" обыграл "Тамбов" в молодежном первенстве
Жена Новосельцева: Ваня мог перейти в клуб Бундеслиги, но ничего не сделал 2
Черчесов назвал дату объявления состава сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Кьеллини: хочу выиграть 10-е Скудетто, Лигу чемпионов и чемпионат Европы
Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии
Лидер молодежного первенства "Динамо" победило "Ахмат"
Сборная России планирует провести 4 контрольных матча в рамках подготовки к Евро-2020
Нойер удостоен ордена за заслуги от земли Северный Рейн-Вестфалия
Черчесов объяснил решение провести сбор в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино 1
Чалов вызван в молодежную сборную России на матчи отбора Евро-2021 с Латвией и Сербией 1
"Локомотив" разгромил "Уфу" в молодежном первенстве
Полузащитник "Химок" Трошечкин: мы по делу выиграли у "Оренбурга" в Кубке России 1
"Интер" хочет арендовать Видаля у "Барселоны" с правом выкупа
Рахимов: я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно
Ломовицкий не сыграет за "Арсенал" в матче со "Спартаком" 1
Моуринью рассказал, какой клуб ему нужен для возобновления карьеры
Карпин наплевал даже на «спартаковскую» принципиальность. Кубок нужен только неудачникам? 26
Российский футболист Кабаев рассказал о депортации из Эстонии 1
Бубнов: приход Тедеско пошел на пользу "Спартаку", стала появляться мысль в атаке 5
Рахимов: Глушакову нужно забыть о соцсетях и лайках
Жезус: готов играть в "Манчестер Сити" на любой позиции
Пике: у Месси и Гризманна нет конфликта
Все новости