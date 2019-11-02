Предлагаем вашему вниманию составы на матч 15-го тура российской Премьер-лиги "Уфа" — "Локомотив". Начало — в 14:00 мск.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Кротов, Адиев, Фомин, Голубев, Тилль, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Никитин, Терентьев, Табидзе, Йокич, Емельянов, Фольмер, Козлов, Вомбергар.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Коломейцев, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев.
"Уфа" — "Локомотив". Составы на матч 15-го тура РПЛ
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