Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился мнением о причинах успешной игры нападающего Георгия Мелкадзе за клуб.
"Это заслуга тренерского штаба, нашли, как правильно использовать его. Георгий – очень хороший футболист, у него высокая мотивация.
В "Спартаке" ему тяжело было конкурировать, когда там собраны такие нападающие, когда тебя выпускают на ограниченное время. Георгий у нас игрок основы, мы на него рассчитываем.
Думаю, "Тамбов" на данный момент карьеры игрока – отличный вариант. В его возрасте нужно играть постоянно", - цитирует Худякова "Р-Спорт".
Спортдиректор "Тамбова" о Мелкадзе: в "Спартаке" ему было сложно конкурировать
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