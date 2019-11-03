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Афанасьев: судейство не повлияло на исход матча с "Зенитом"

Бывший игрок московского ЦСКА Андрей Афанасьев поделился мнением о судействе в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" - ЦСКА.

"Судейство не повлияло на исход матча. Сейчас тяжело говорить, как развивались бы события, не случись удаление Бийола. Судя по характеру игры, "Зенит" должен был сравнять счёт. В равных составах это было бы сделать тяжелее, но они это сделали. "Зенит" не реализовал большое количество моментов. В пользу ЦСКА можно сказать, что, пока команды играли в равных составах, у меня было чувство, что они не проиграют. Это было по настрою и самоотдаче «армейцев».

В моменте с удалением Бийола было показано несколько повторов, там было нарушение. Но давать или не давать вторую карточку — это прерогатива главного судьи. Судья в первую очередь должен относиться одинаково к обеим командам. Если есть пять пенальти, то ставь пять! Главное, чтобы они не были придуманными.

Сейчас не хочется поднимать судейскую тему. В Европе за одно и то же нарушение дают красную карточку, а у нас не дают. И наоборот, например, в эпизодах с игрой руками. В России судейство находится на низком уровне. Периодически возникают ситуации, которые неверно трактуются, и это все замечают. А потом наши футболисты приезжают в Европу, зарабатывают удаление и удивляются: "У нас же это и не удаление". Если мы хотим быть в Европе не на последнем месте, то должны учить футболистов, что можно делать, а чего нельзя. Футбол от этого только будет расти", - цитирует Афанасьева "Чемпионат".


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Теги: Афанасьев Зенит ЦСКА
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