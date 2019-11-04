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Джикия: пропустили нелепый гол с единственного момента "Арсенала"(видео)

Защитник "Спартака" Георгий Джикия подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1).
Фото: Rusfootball.info
"Пропустили нелепый гол с единственного момента, наверное, что создал "Арсенал". Мы не смогли сделать впереди последний пас, чтобы забить, хотя были хорошие моменты, хорошие удары. В перерыве Тедеско был спокоен. Обсудили игру, перестроили схему, ввели корректировки и вышли на второй тайм, где полностью доминировали.

Мы доверяем тренерскому штабу, поэтому дальше будем анализировать, смотреть, что можно сделать. Можно ли сказать, что борьба за еврокубки через чемпионат завершена? Еще 15 туров впереди, после последнего посчитаем.

Был ли удивлен, что Жано поставили в опорную зону? Тренер так посчитал нужным. Все футболисты одинаково готовятся к игре и хорошо работают на тренировках, состав объявляется за час до матча.

Могу ли я давать советы на правах капитана тренеру? Если я посчитаю нужным что-то сказать, обязательно это сделаю. Но по моменту с двумя желтыми карточками Тедеско советовать точно ничего не буду", - передает слова Джикии корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.



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Теги: Джикия Спартак Арсенал Тула
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