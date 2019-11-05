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Аджоев: "Арсенал" набрал золотые три очка в матче со "Спартаком"

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 15-го тура чемпионата России со "Спартаком" и оценил выступление тульской команды в первом круге. "Арсенал" обыграл красно-белых в гостях со счетом 1:0 и расположился в таблице РПЛ на 6-м месте.

"Ребята молодцы, выдержали установку, оборонялись всей командой. Рад за ребят, тем более что два месяца не выигрывали, думаю, что болельщики будут рады. Мы взяли золотые три очка.

Про итог первого круга: мы потихоньку поднимались в течение всего сезона. Сейчас находимся на шестом месте, поэтому поставлю "четыре с плюсом", то есть очень хорошо. Не отлично, потому что были матчи, где могли набрать три очка", — приводит слова Аджоева ТАСС.


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Теги: Аджоев Спартак Арсенал Тула
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